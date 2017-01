Serena Williams vai enfrentar irmã na final do Open da Austrália

Esta será a primeira vez que as irmãs Serena e Venus se vão encontrar numa final do 'Grand Slam' desde Wimbledon em 2009.



Serena Williams conta com atualmente 22 títulos do 'Grand Slam', partilhando o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.Esta será a primeira vez que as irmãs Serena e Venus se vão encontrar numa final do 'Grand Slam' desde Wimbledon em 2009.

A tenista norte-americana Serena Williams, segunda do 'ranking' mundial, qualificou-se para a final do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, onde vai defrontar a irmã, Venus.A antiga líder do circuito feminino venceu a croata Mirjana Lucic-Baroni, 79.ª do 'ranking' mundial, em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 50 minutos.Serena Williams vai enfrentar na final do Open da Austrália a sua irmã mais velha, Venus, que venceu, também hoje, na outra meia-final, a compatriota CoCo Vandeweghe, transformando-se na tenista mais velha a alcançar a final do torneio.