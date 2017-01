Serena Williams vence no regresso após paragem de quatro meses

Serena Williams está a preparar a participação no Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' da temporada, no qual procura somar o seu 23.º 'major'.



Neste momento, a norte-americana tem 22 títulos do 'Grand Slam' e partilha o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.



"Sinto que estou a tentar chegar lá [à melhor forma]. Obviamente todos os encontros contam. O vento estava a mexer comigo. Todos os dias em que pratiquei aqui não havia vento e hoje estava tão ventoso. Não foi divertido, mas foi interessante", disse a norte-americana.Serena Williams está a preparar a participação no Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' da temporada, no qual procura somar o seu 23.º 'major'.Neste momento, a norte-americana tem 22 títulos do 'Grand Slam' e partilha o recorde de troféus na 'era Open' com a alemã Steffi Graf, estando a dois do máximo total, pertença da australiana Margaret Court.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A tenista norte-americana Serena Williams, número dois mundial, regressou à competição, após quatro meses de ausência, derrotando a francesa Pauline Parmentier, na primeira ronda do torneio de Auckland, na Nova Zelândia.A antiga número um mundial estava ausente da competição desde que foi eliminada nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, devido a uma lesão num ombro.No seu regresso à competição, Serena Williams sentiu algumas dificuldades iniciais, em especial com o vento que se fazia sentir em Auckland, mas acabou por vencer Parmentier, 69.ª do 'ranking', por 6-3, 6-4, em 76 minutos.