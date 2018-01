Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio abre a porta de saída a Soares

Não gostou nada do protesto do avançado e as desculpas não chegam. Tiquinho pode estar de saída.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:43

Conceição não fugiu ao tema. O veemente protesto de Soares na altura em que foi substituído, frente ao Sporting, nas meias-finais da Taça da Liga, caiu muito mal ao treinador do FC Porto. As desculpas do atleta não chegaram.



"Não sou adepto de pedidos de desculpa públicos. Houve um problema, de facto, de que eu não gostei. Acho que os jogadores, quando sentem essa frustração e essa raiva, se as dirigirem para dentro do campo, ganham nove duelos e perdem um - o contrário do que fez o Soares com o Sporting", criticou Conceição.



"Retratou-se publicamente, mas mais importante é no balneário. As coisas foram tratadas olhos nos olhos. A porta está entreaberta, cabe ao Tiquinho saber se entra ou fica na parte de fora", frisou sobre o avançado, que estará de saída para a China.



Ainda em relação à Taça da Liga, contou porque não viu os penáltis no campo. "Após definir os cinco jogadores que iriam bater, disse ao meu adjunto que ia para o balneário viver o momento com o resto do staff, os fisioterapeutas e roupeiros que fazem parte desta família. Medo, eu? Falta de liderança? Fugir da responsabilidade? Estão a brincar comigo? Por muito respeito que tenho pela prova - cada vez melhor e muito bem organizada -, mas é a meia-final da Taça CTT. As pessoas caem no ridículo. Chato era sair durante o jogo. Aí, diria: ‘Sr. presidente, obrigado pelo bolo-rei, mas vou-me embora’", disse.



Osório é o próximo reforço

Yordan Osório, defesa-central de 23 anos do Tondela, vai ser o próximo reforço do FC Porto ainda durante a janela de transferências que fecha ao final da noite de amanhã.



O internacional venezuelano deve assinar até 2022, dá mais uma solução ao setor recuado dos dragões, mas também surge como alternativa a Danilo, já que pode ocupar a posição de médio-defensivo ou, então, ‘libertar’ Diego Reyes para a função. Na segunda-feira, ultimaram-se os detalhes do acordo, sendo que o Tondela deve receber uma verba a rondar os dois milhões de euros. Uma eventual venda de Soares pode facilitar a liquidez.



Sérgio Conceição falou sobre a perda no meio-campo. "Penso que os três clubes que lutam pelo título perderam jogadores-chave, nomeadamente o Krovinovic no Benfica, o Gelson no Sporting e nós com o Danilo. É de lamentar, há que arranjar soluções, estou aqui para isso", garantiu o técnico.