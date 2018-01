Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição afirma que “este não é um dia decisivo”

Treinador tem o foco na Feira. Quer os três pontos e só depois olha para o dérbi da Luz.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Paulo Jorge Duarte | 08:49

Para Sérgio Conceição, o dérbi da Luz só interessa depois de garantidos os três pontos na visita a Santa Maria da Feira. Acabem os encontros como acabarem, há ainda muita Liga para disputar.



"Sinceramente, estamos muito focados no nosso jogo. Se o vencermos, podemos ganhar pontos aos nossos dois rivais ou a um deles. Não faço muitas contas nesse sentido. Até porque nem a meio do campeonato estamos. Não é uma quarta-feira decisiva", analisou.



Sobre o Feirense, elogiou Nuno Manta - com quem tirou o nível IV de treinador - e, apesar da fase menos positiva, elogiou o adversário, que joga em casa, num relvado de menor dimensão: "Será difícil. O Feirense tem revelado consistência defensiva frente aos grandes, mas nós criamos oportunidades com alguma facilidade. Se calhar, o relvado não vai estar no seu melhor, teremos de saber superar isso, talvez optar por outro estilo de jogo", sublinhou.



Diz Conceição que o castigo a Herrera "é de certa forma exagerado", embora o médio tenha tido uma "atitude que não devia". Em relação ao mercado, não quer saídas e não fecha a porta a entradas, apesar de Pinto da Costa ter garantido que o plantel seria suficiente, sem lesões, nem castigos.



"Temos o Herrera castigado e o Otávio magoado. Não podemos prever essas coisas", vincou.



"Muitos Jogos? Bom sinal..."

Conceição assume que o plantel é curto, mas não quis analisar possíveis regressos de emprestados: "Temos muitos jogos em janeiro? Isso é um bom sinal", disse.



Herrera apanha dois jogos de castigo

O Conselho de Disciplina da Federação puniu com dois jogos de suspensão o médio Héctor Herrera, expulso ao minuto 88 do encontro com o Paços de Ferreira (vitória por 3-2), para a Taça da Liga, por agressão a Andrezinho.



O atleta portista falha o desafio de hoje com o Feirense e também a receção ao V. Guimarães, da próxima jornada, no domingo (20h15, Sport TV 1). Em sentido inverso, Danilo volta hoje ao onze após cumprir castigo.