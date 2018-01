Sérgio Conceição antevê um jogo "difícil" com o Sporting

Clubes disputam esta quarta-feira a segunda meia-final da Taça da Liga, em Braga.

Por Lusa | 20:53

O treinador do FC Porto disse esta terça-feira estar à espera de um encontro "difícil" na meia-final da Taça da Liga de futebol frente ao Sporting, entre duas equipas "com grande vontade de passar à final".



Sérgio Conceição recusou-se, em conferência de imprensa da partida, em fazer comparações com a última vez que FC Porto e Sporting estiveram frente a frente, referindo que esta é uma altura diferente e uma prova distinta.



"As minhas expectativas para este encontro são as melhores. Queremos fazer um bom jogo e passar a final. Vai ser um jogo com uma equipa que tem feito uma excelente época, que, nas provas internas, ainda não perdeu, tal como nós. Vai ser um bom jogo, bem disputado, com grande vontade, de ambas as equipas, de passar à final", começou por referir o treinador.



O técnico referiu ainda que "o FC Porto fez um bom jogo em Alvalade para o campeonato, porque foi uma equipa", mas, ainda assim, acredita que esta partida será distinta.



"Amanhã (quarta-feira) é um jogo diferente. Já passou algum tempo desde a última vez que jogámos, as equipas têm feito um percurso diferente e, com certeza, vai ser diferente", disse.



Sobre a equipa que poderá apresentar frente ao Sporting, Sérgio Conceição não desvendou muito, admitindo apenas que os dois reforços, Waris e Paulinho, "estão em condições de serem convocados".



"Estão em condições de serem integrados. Podem trazer mais opções para que possamos ter uma equipa competitiva em todos os jogos. Os jogos cada vez são mais decisivos. Além da qualidade individual de cada um deles, podemos ter mais duas soluções importantes no plantel", disse sobre os reforços.



O FC Porto e o Sporting disputam esta quarta-feira, às 20h45, a segunda meia-final da Taça da Liga, em Braga.