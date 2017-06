Sérgio Conceição aponta a Zé Luís

O Besiktas, que apenas estava disposto a pagar sete milhões de euros, tem agora a oposição dos franceses do Rennes, que avançam com 10 milhões. Contudo, desta verba apenas 3,75 milhões ficam nos cofres do Dragão.



A vinda de Zé Luís pode permitir aos dragões venderem Aboubakar. O avançado camaronês, que está na Taça das Confederações pela sua seleção, tem várias propostas e o FC Porto está disponível para negociar.O Besiktas, que apenas estava disposto a pagar sete milhões de euros, tem agora a oposição dos franceses do Rennes, que avançam com 10 milhões. Contudo, desta verba apenas 3,75 milhões ficam nos cofres do Dragão.

Sérgio Conceição pediu a contratação do avançado Zé Luís (Spartak de Moscovo), avançado com quem trabalhou no Sp. Braga, apurou oO novo treinador portista já está a trabalhar na nova temporada e, sabe o, conta com Zé Luís para o ataque. Os dois já trabalharam juntos na passagem pelo técnico no Sp. Braga, em 2014/15. O ponta de lança cabo--verdiano, de 26 anos, foi uma das figuras dessa equipa com 11 golos em 24 jogos. Acabou por transferir-se para o Spartak de Moscovo, onde esteve nas duas últimas temporadas.O facto de ter mais uma época de contrato com os russos pode dificultar a negociação, mas o jogador já manifestou o desejo de voltar a Portugal e não quer perder a oportunidade de jogar num dos grandes do futebol nacional.