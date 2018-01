Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição confirma regresso de Gonçalo Paciência ao FC Porto

Treinador garantiu que o regresso do avançado não foi feito "em cima do joelho".

Por Lusa | 13:13

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou esta segunda-feira o regresso do avançado Gonçalo Paciência, que estava emprestado ao Vitória de Setúbal, igualmente da I Liga portuguesa de futebol.



Sérgio Conceição garantiu que o regresso do avançado não foi feito "em cima do joelho", depois da boa prestação na 'final four' da Taça da Liga, porque tal como os outros jogadores emprestados era seguido semanalmente.



"O Gonçalo [regressou] não foi pela prestação dele na Taça da Liga, estava a ser seguido, conheço-o desde a formação do Porto, conheço a qualidade dele, conheço os pais do Gonçalo. Não foi em cima do joelho, não foi por ter marcado um golo frente ao Sporting. Tem a ver com a sua evolução, capacidade e qualidade que demonstrou nestes meses. Depois tem a ver com encaixar o Gonçalo, que tem características diferentes dos nossos outros avançados", assumiu.



Gonçalo Paciência, de 23 anos, fez toda a sua formação no FC Porto, mas apenas fez quatro jogos pela equipa principal dos 'dragões' em 2014/15.



Além de ter jogado na equipa B do FC Porto, o avançado já teve emprestado a Académica, Olympiacos, Rio Ave e Vitória de Setúbal, ao serviço do qual na primeira metade desta temporada marcou 11 golos em 25 encontros.



O futebolista internacional português junta-se neste mercado de inverno aos reforços portistas Paulinho, emprestado pelo Portimonense, e Waris, ex-Lorient.