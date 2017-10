Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição espera por reforços

Técnico diz que lhe foi pedido para travar domínio do Benfica.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:32

"No campeonato, estamos em primeiro e queremos o título. Foi o que me pediram, para interromper o domínio do Benfica." A frase é de Sérgio Conceição, em entrevista ao jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, e sintetiza o maior objetivo do FC Porto para a época: voltar a ser campeão.



"Não esqueço a Taça de Portugal e na Champions queremos fazer boa figura. Mas será difícil ir até ao fim em todas as competições. Em termos numéricos, o plantel é curto", relembrou, admitindo ser necessário recorrer ao mercado em janeiro.



"Inevitavelmente, mas há o fair-play financeiro. Já no verão, tivemos de confiar nos jogadores que voltaram de empréstimo. Ainda assim, tentaremos fazer qualquer coisa", referiu. Em específico sobre a Liga dos Campeões, falou num jogo "perfeito" na vitória (3-0) sobre o Mónaco, porém continua a dizer que o grupo é difícil.



Em termos pessoais, Conceição tem a intenção de brilhar no estrangeiro. "A Série A ficou-me no coração, mas não escondo que a Premier League me fascina. Primeiro, tenho de ganhar no FC Porto. Se vencer, terei uma espécie de livre-trânsito para os grandes da Europa."



"O medo para mim não existe"

Sobre a pressão de treinar um grande, Conceição respondeu que "é boa". "Cresci numa família humilde, em que às vezes era preciso lutar para ter comida. O medo, em termos desportivos, para mim não existe", vincou.



PORMENORES

Milhões irrecusáveis

Sérgio Conceição entende que os 38 milhões pagos pelo Milan por André Silva eram irrecusáveis. "Como dizer não a um número desses?", atira o técnico.



Taça fica por 5 euros

O FC Porto coloca hoje à venda, para os sócios, os bilhetes do jogo de sexta-feira (20h15), no Restelo, com o Lusitano de Évora, da Taça de Portugal. André André continua condicionado.