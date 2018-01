Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição evita conferência de imprensa em protesto

Treinador do FC Porto 'fugiu' aos jornalistas com receio de "eventual castigo".

00:25

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falhou esta quarta-feira a presença na 'flash interview' e na conferência de imprensa do final do jogo com o Feirense, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.



Segundo fonte oficial do FC Porto, o treinador e Danilo, que não esteve na entrevista rápida da SportTV, "evitaram as questões dos jornalistas com receio de sofrerem um eventual castigo", mas também "como forma de protesto".



A mesma fonte confirmou que o FC Porto vai apresentar uma exposição ao Conselho de Arbitragem relativamente a alguns lances do jogo com o Feirense.



Os 'azuis e brancos' entendem que foram prejudicados num lance de pretensa grande penalidade sobre Marcano, na expulsão de Felipe e em dois lances que envolverem Oliver e Soares, e que dariam segundo cartão amarelo para jogadores do Feirense.