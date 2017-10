Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição exige mais a Casillas

Técnico portista quer mais aplicação do guarda-redes espanhol nos treinos.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:58

A relação entre Sérgio Conceição e o guarda-redes Casillas já conheceu melhores dias. A pouca aplicação do espanhol nos treinos do FC Porto, além da utilização exagerada das redes sociais, terá estado na origem do afastamento do guardião do jogo da Champions em Leipzig (derrota por 3-2), apurou o CM.



Sérgio Conceição é conhecido por ser um técnico exigente e que não olha a nomes. Sabe o CM que o treinador fez toda a preparação do plantel sem contar com o espanhol, até porque a sua saída esteve sempre em cima da mesa até renovar. Ao que o CM apurou, o técnico portista não terá gostado da aplicação de Casillas, de 36 anos, em alguns treinos esta época e esse facto contribuiu para a decisão de optar por José Sá no jogo da Champions.



Fonte próxima do plantel reconhece que Casillas não encara os treinos com a mesma determinação que demonstra nos jogos. Quando tem uma má abordagem nos treinos acaba por desvalorizar, defendendo que o que conta é nos jogos. Este não é, aliás, um episódio virgem na carreia do jogador espanhol.



Quando José Mourinho orientou o Real Madrid, na sua última época (2012/13), afastou Casillas da titularidade. Na altura, o técnico optou por Diego López, por entender, sabe o CM, que este se aplicava de igual forma nos jogos e nos treinos.



PORMENORES

Alex Telles na mira da Juve

O lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles foi ontem apontado como possível reforço da Juventus, caso o compatriota Alex Sandro abandone a ‘Vecchia Signora’ e assine pelos ingleses do Chelsea.



Discussão desmentida

Carlos Cutropia, empresário de Casillas, desmentiu ao jornal ‘O Jogo’ que tenha havido qualquer discussão entre Casillas e Conceição. "Iker está totalmente tranquilo e com muita vontade de continuar a trabalhar. Quer continuar a dar à equipa toda a sua experiência", completou.



Treino com dois ‘bês’

O treino de ontem da equipa principal no Olival contou com dois jogadores da equipa B: Galeno e Luizão. Quem continua sem treinar é o brasileiro Soares, lesionado no joelho direito.