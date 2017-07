Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição mandou segurar Ricardo Pereira

Treinador pediu esforço pelo lateral. Plano é manter estrutura defensiva.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:24

Sérgio Conceição pediu à SAD do FC Porto um esforço para manter no plantel Ricardo Pereira, numa clara aposta no lateral direito internacional português que brilhou ao serviço do Nice.



O jovem de 23 anos regressou esta época ao Dragão, após empréstimo, e integra o plantel que está no México e que recebeu ontem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (em visita de Estado no país), horas antes do primeiro jogo particular, frente ao Cruz Azul, na madrugada de hoje, na Cidade do México.



Após prestações de sucesso em França, Ricardo é um atleta com mercado, mas o FC Porto sempre apontou para a cláusula de rescisão de 25 milhões de euros como único valor que não será rejeitado. Foi essa a ‘ordem’ de Conceição, que acompanhou de perto, enquanto técnico do Nantes, a evolução do internacional luso.



Sérgio Conceição referiu, em conferência de imprensa, que o melhor reforço será a manutenção "da base do ano passado" - o que inclui, em primeiro lugar, a estrutura defensiva. Elogiou o regresso dos emprestados e deixou um aviso a Marega, que ainda não se apresentou: "Teve alguns problemas pessoais. Quem me conhece sabe que sou um treinador que gosta do rigor e da disciplina. Possivelmente, não terá uns primeiros tempos fáceis, mas depois penso em integrá-lo".



Conceição gostou da contratação de Vaná e garantiu que tal não significa a saída de qualquer um dos outros guardiões.