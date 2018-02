Sérgio Conceição multado por dar soco a banco de suplentes

Treinador do FC Porto irritou-se com a falta de golos da equipa. Vai pagar 804 euros.

O Conselho de Disciplina da Liga multou Sérgio Conceição em 804 euros pelo soco dado à parte lateral do banco de suplentes durante o jogo do FC Porto em Moreira de Cónegos, esta terça-feira.

Segundo o relatório de castigos, divulgado esta sexta-feira, o ato de violência resultou em danos no material do estádio da equipa do Moreirense.

O treinador dos dragões esmurrou o acrílico do banco aos 40 minutos do jogo quando o jogador Brahimi não conseguiu consolidar uma das melhores oportunidades de golo da partida.



O FC Porto acabou por empatar, não tendo somado os dois pontos que esperava.