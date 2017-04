Sérgio Conceição... nada como Nantes

Em declarações à imprensa francesa, Conceição explicou o segredo do sucesso: "Estamos muito contentes com o trabalho que os jogadores têm vindo a fazer dia após dia. Acreditamos muito no trabalho que todos têm feito. Acho que esse é o segredo para vencer cada jogo."



Os bons resultados já lhe valeram sondagens de alguns clubes, entre eles o Leicester, aquando do despedimento de Ranieiri. Mas o português optou por continuar.



Sérgio Conceição tem contacto até 2017/2018, mas o presidente Waldemar Kita pode não conseguir segurar o técnico. Kita já disse publicamente que irá dar mais recursos ao português na próxima temporada.



Dos lugares de despromoção à manutenção

A entrada de Sérgio Conceição foi o remédio para a época negra que o Nantes vinha realizando. Antes da chegada do português, René Girard foi derrotado em oito jogos, sendo que a última derrota (0-6 frente ao Lyon) culminou com a saída do técnico francês. Depois da chegada de Conceição, o Nantes perdeu apenas em três partidas, duas delas frente ao Mónaco e PSG. Ocupa agora o 9º lugar, a melhor posição da época.



Se fosse possível estabelecer uma classificação feita a partir do momento em que Conceição chegou a França, o Nantes seria terceiro classificado da Liga francesa, atrás de Mónaco e do campeão PSG.Em declarações à imprensa francesa, Conceição explicou o segredo do sucesso: "Estamos muito contentes com o trabalho que os jogadores têm vindo a fazer dia após dia. Acreditamos muito no trabalho que todos têm feito. Acho que esse é o segredo para vencer cada jogo."Os bons resultados já lhe valeram sondagens de alguns clubes, entre eles o Leicester, aquando do despedimento de Ranieiri. Mas o português optou por continuar.Sérgio Conceição tem contacto até 2017/2018, mas o presidente Waldemar Kita pode não conseguir segurar o técnico. Kita já disse publicamente que irá dar mais recursos ao português na próxima temporada.A entrada de Sérgio Conceição foi o remédio para a época negra que o Nantes vinha realizando. Antes da chegada do português, René Girard foi derrotado em oito jogos, sendo que a última derrota (0-6 frente ao Lyon) culminou com a saída do técnico francês. Depois da chegada de Conceição, o Nantes perdeu apenas em três partidas, duas delas frente ao Mónaco e PSG. Ocupa agora o 9º lugar, a melhor posição da época.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O trabalho não se avizinhava fácil para Sérgio Conceição quando o português assumiu o comando técnico do Nantes. Contratado no dia 8 de dezembro para o lugar deixado vago pelo histórico René Girard, o treinador encontrou a equipa francesa no 19º lugar do campeonato, a dois pontos da linha de água."Aos 42 anos, [Sérgio Conceição] chega a Nantes para tomar as rédeas da equipa e devolver- -lhe uma dinâmica positiva", escreveu no seu site oficial o Nantes. E a verdade é que tudo mudou neste que é o terceiro clube francês com mais títulos (oito), só atrás de Saint-Étienne (dez) e Marselha (nove).Desde que assumiu o comando do Nantes, Conceição operou aquilo a que se pode chamar um milagre. O clube passou do 19º para o 9º lugar com 41 pontos (ver gráfico), a apenas seis dos lugares de acesso às competições europeias. A postura enérgica e exigente do português trouxe de volta a confiança aos jogadores.