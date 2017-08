Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição provoca euforia no Dragão

Estádio do FC Porto repleto na estreia para o campeonato, com o Estoril, na quarta-feira.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:26

A pré-temporada deste FC Porto liderado por Sérgio Conceição está a causar euforia entre os adeptos dos azuis-e-brancos. Esta sexta-feira, faltavam vender apenas três mil bilhetes para a partida da próxima quarta-feira (19h00, Sport TV1), frente ao Estoril, na estreia para a Liga.



Ainda a alguns dias do encontro, é já certo que o Estádio do Dragão vai encher para o arranque portista no campeonato 2017/ /18. E muito por ‘culpa’ de Sérgio Conceição. O novo técnico foi mesmo um dos mais aplaudidos na apresentação oficial da equipa aos sócios e tem sido alvo dos maiores elogios, não só pelo discurso, mas principalmente pelo futebol de pendor ofensivo.



Para receber atempadamente os adeptos, o FC Porto organizou uma tarde com várias atividades (há DJ, locais para pinturas faciais, entre outras animações), isto até porque, apesar de ser um jogo a meio da semana, é um período habitual de férias e com a presença de muitos emigrantes no País.



Entretanto, o plantel gozou ontem um dia de folga e regressa hoje aos trabalhos, com duas sessões no centro de treinos do Olival, ambas à porta fechada e nas quais deverá participar todo o grupo, já que não há baixas nos dragões.