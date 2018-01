Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição quer médio para substituir Danilo

Dragões avançam se surgir uma boa oportunidade de negócio até ao fecho do mercado.

Por Filipe António Ferreira | 08:34

A lesão de Danilo Pereira fez soar os alarmes no FC Porto, que procuram no mercado um jogador que possa alinhar na posição seis, apurou o Correio da Manhã.



O técnico Sérgio Conceição já transmitiu à SAD portista o desejo de contar com um trinco, mas também tem a noção de que tal só acontecerá se surgir uma excelente oportunidade de negócio, e de preferência por empréstimo. Danilo Pereira vai parar perto de um mês, numa altura em que o FC Porto tem jogos complicadíssimos para a Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões.



No plantel atual, não existe nenhum outro jogador com as características de Danilo, de 26 anos.

Desta forma e durante a ausência do internacional português, o técnico portista vai ter de adaptar um jogador para a posição de médio mais recuado.



No último jogo com o Sporting (meia-final da Taça da Liga que resultou na eliminação dos dragões nas grandes penalidades), Héctor Herrera assumiu o lugar, depois de Danilo sair ainda no primeiro tempo com um problema muscular nos gémeos da perna esquerda.



O internacional mexicano deve ser de novo chamado para desempenhar as mesmas funções no duelo de amanhã no terreno do Moreirense (20ª jornada da Liga). Outras alternativas podem passar pela inclusão na equipa de André André ou mesmo fazer adiantar o central Diego Reyes.



Contudo, em jogos teoricamente mais complicados, Sérgio Conceição quererá um jogador com rotinas defensivas mais vincadas pelo que a necessidade ir ao mercado é para o treinador uma inevitabilidade.