Sérgio Conceição quer quebrar ciclo de seca

Oportunidade “fabulosa” para grupo que nada ganha há anos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:44

"Estão aqui jogadores há três e quatro anos que não conseguiram qualquer título juntos. Acho que isto é fabuloso em termos motivacionais porque o grupo sente que, dentro de uma semana, pode estar a lutar por um troféu." Assim resume Sérgio Conceição a ambição do FC Porto para a final four da Taça da Liga desta semana.



O próximo obstáculo para a quebra desse ciclo de seca é um clássico frente ao Sporting, na noite de quarta-feira. "As expectativas são as melhores, queremos passar a meia-final e disputar a final no sábado. É um título que temos muita vontade de ganhar. Desde o início que mostrámos muita seriedade e ambição nesta competição", salientou o treinador azul-e-branco.



Aliás, nestas declarações prestadas à Liga, Conceição dispensa diversos elogios à prova em disputa. "Acho que, no início, os clubes desvalorizavam esta competição, que, a cada ano que passa, ganha mais importância. A grande prova disso é que os clubes que estão na final four, quando realizaram os jogos da Taça da Liga, fizeram-no com os jogadores mais utilizados", lembrou.



Após um dia de folga, o FC Porto voltou ontem aos treinos e com boas notícias: Danilo e Aboubakar, que tinham revelado queixas físicas na vitória (1-0) sobre o Tondela, não fazem parte do boletim clínico e estão a postos para o desafio de Braga. O reforço Waris estreou-se no Olival, depois de ter feito o seu primeiro treino no relvado do Estádio do Dragão. Otávio e Fabiano continuam a recuperar das respetivas lesões.