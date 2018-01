Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição reafirma incoerência de Vitória

“Não voltei atrás no que disse”, defende treinador do FC Porto.

Por Mário Pereira e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Sérgio Conceição voltou ontem à polémica troca de ‘piropos’ com Rui Vitória, treinador do Benfica. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje com o Estoril, o técnico dos dragões gastou grande parte do seu ‘direito de antena’ para colocar o assunto em pratos limpos. E voltou a reafirmar a incoerência do seu homólogo das águias, ainda que não lhe tenha pronunciado o nome.



"Tenho muito pouca vontade de me alongar mais e de falar mais sobre isto. Quero esclarecer uma coisa muito importante: não voltei atrás no que disse. Lamentei que um exemplo menos feliz da minha parte levasse à ofensa. Não quis ofender, falei de incoerência. Assumo sempre as minhas responsabilidades porque sou frontal. Assumi a responsabilidade do que disse e vim aqui dizer que lamentava. Não tenho de pedir desculpa a ninguém. Lamentei um exemplo menos feliz que levou a que quase parasse Portugal", disse Sérgio Conceição.



Sem se deter, acrescentou depois: "Tenho respeito por toda a gente. Tenho respeito por uma instituição, seja a minha ou rival, pelos roupeiros adversários, pelos vendedores de pipocas, pelos treinadores, pelos presidentes, por toda a gente. O verdadeiro limite no futebol é o respeito pela verdade desportiva. Isso é que é o limite", reforçou o treinador.



Sérgio Conceição explicou ainda que gosta é de falar das coisas boas da sua equipa, e sobre o jogo de hoje no terreno do Estoril Praia adiantou: "Estou à espera de um jogo difícil frente a uma equipa motivada. O Estoril parece-me agora uma equipa mais consistente com o Ivo Vieira. Mas o único pensamento é ganhar."



Ivo Vieira: "Vamos à luta"

Ivo Vieira está ciente das dificuldades que o Estoril vai encontrar hoje (21h00) frente ao FC Porto, mas promete que a equipa vai "à luta".

"Vamos jogar com uma equipa muito forte, um adversário com valia, mas nós também temos as nossas armas. Se formos para o jogo para dar a bola ao FC Porto e defender a nossa baliza não vamos ser felizes nem crescer como equipa. Vamos potenciar os nossos jogadores", disse Ivo Vieira na antevisão do jogo.



Apesar de o Estoril ocupar o último lugar da Liga, o treinador diz que os níveis motivacionais estão altos: "Nós temos de estar motivados para aquilo que é a nossa tarefa, o nosso objetivo para interpretar um jogo de dificuldade elevada."



Ivo Vieira mostra-se resignado com as lesões que afetam o plantel: "Temos de pensar positivo e ir para a luta com os disponíveis. É difícil, mas não é impossível."