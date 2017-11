Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição sente-se prejudicado

Desagradado com o calendário mais lesivo para os dragões e os adversários dos rivais.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 10:18

São menos de 72 horas a separar o final do encontro de quarta-feira (vitória, por 3-1) com o Leipzig, para a Liga dos Campeões, e a receção de hoje ao Belenenses. Sérgio Conceição diz que não vai fazer do facto uma desculpa para um eventual tropeção, mas considera haver claros danos do calendário para certos clubes.



"Poderíamos jogar no domingo [amanhã] às 16h00 e era mais algum tempo que os jogadores tinham", atirou. "Estou apenas a manifestar algum desagrado sobre o diferente tempo de recuperação dos nossos rivais. Sei que há a coincidência de defrontarem as equipas que jogaram na quinta-feira para a Liga Europa, mas o FC Porto, o Sp. Braga e o V. Guimarães são as equipas mais prejudicadas com isto", acrescentou. Recorde-se que na segunda-feira há as concentrações das seleções.



Para o desafio com a turma de Belém, Conceição não conta com os lesionados Otávio, Soares e Marega, além do castigado Danilo. O treinador brinca e refere que, assim, é fácil fazer a convocatória. "Faz parte do nosso trabalho. Há que fazer uma gestão inteligente e criativa. Amanhã [hoje], é uma final para nós. Temos de ganhar ou ganhar",vincou, abordando ainda os possíveis regressos de Rui Pedro e Gonçalo Paciência, avançados cedidos a Boavista e V. Setúbal.



"Olho para todos os emprestados. Não seria justo falar individualmente. O que acontecerá em janeiro, a seu tempo saberão."



O técnico elogiou a equipa do "amigo" Domingos, que já apresentou diferentes táticas: "Não lhe vou ligar a perguntar como vai jogar [risos]. Se estivermos ao nosso nível, venceremos."



Entretanto, agora titular, José Sá foi convocado para a Seleção. Sérgio fica feliz. "É positivo para mim ver o José Sá, como o Ricardo ou o Danilo. Como também seria positivo ver o Casillas chamado. Aliás, o Iker, o Marcano e o Óliver têm sido pré-convocados pela seleção espanhola", vincou.



"O jogo está marcado há muito tempo"

"Este jogo já está marcado há muito tempo, já se sabia que só teriam 72 horas de descanso", referiu Domingos Paciência, treinador do Belenenses, na sequência das queixas de Sérgio Conceição sobre o tempo de descanso.



"Espero um FC Porto forte, com muita confiança. É a equipa mais forte do campeonato, com muita contundência em tudo o que faz em casa", acrescentou o treinador e ex-avançado dos dragões, que regressa a uma casa que bem conhece.



"Já lá fui várias vezes vezes como treinador de outras equipas. Fico satisfeito por rever pessoas que me ajudaram a crescer", frisou Domingos.



Iker não terá apreciado as críticas

Iker Casillas terá pedido nova reunião a Sérgio Conceição, depois de o técnico ter confirmado que foi a falta de empenho do espanhol nos treinos que motivou a saída da baliza.



Segundo o jornal espanhol ‘Marca’, Casillas não terá visto como "justa nem correta" a análise pública do treinador, com a relação a ficar mais "tensa".



Já Marcano falou à Cadena SER e disse que o grupo "respeita" todas as opções tomadas por Sérgio Conceição.