Sérgio quer convencer Aboubakar

O cenário complica-se ainda mais com o interesse de clubes de França e do Newcastle, da Premier League, campeonatos que podem atrair Aboubakar. Mas Conceição, que até domina a língua francesa, quer falar com o jogador e convencê-lo a ficar para jogar na Liga e na Champions.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Sérgio Conceição aprecia as qualidades de Vincent Aboubakar, avançado camaronês do FC Porto que esteve emprestado ao Besiktas, da Turquia, e acredita que pode convencer o jogador a ficar, o que promete ser uma missão bem complicada.Aboubakar sente que foi desrespeitado pelo clube e, em várias declarações públicas, assegurou que "jamais" voltaria a atuar pelos azuis-e-brancos. Uma garantia que Sérgio Conceição quer revogar. O camaronês - ainda ontem marcou um golo na derrota da sua seleção (1-3) frente à Alemanha - tem 25 anos e contrato até ao próximo ano. O que cria outro problema: ou é vendido agora, ou sairá a custo zero, a não ser que surja uma renovação surpresa.Ainda assim, a SAD portista não descarta tentar a sua permanência, até porque apenas detém 37,5% do passe, ou seja, num eventual negócio de dez milhões de euros (valor mais falado), ficaria apenas com uma fatia de 3,75 milhões.