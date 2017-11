Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sergio Ramos compara Sérgio Conceição a Mourinho

Craque estranha Iker Casillas no banco.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:30

Sergio Ramos abordou a atual condição de suplente de Iker Casillas no FC Porto e, com boa disposição pelo meio, comparou Sérgio Conceição a José Mourinho, treinador que também retirou a titularidade ao guardião na passagem pelo Real Madrid.



"Não sei se o treinador tem algum tipo de problema com o Iker, mas, vindo de onde vem, não me surpreenderia", afirmou o central à rádio Cadena Ser. "Será amigo de Mourinho?", perguntaram a Ramos, que respondeu a sorrir.



"Bom, não sei, mas já o vi em conferências de imprensa e parecem primos direitos. Não tem o currículo de Mourinho, mas sim, é semelhante", sublinhou. "A situação surpreende o Mundo todo. Mas acho que vai voltar a jogar porque continua a ser um grande guarda-redes", atirou Ramos. Casillas integrou ontem o regresso do plantel ao trabalho após quatro dias de folga.



Entretanto, o FC Porto reagiu com ironia à punição a ‘Macaco’. "Afinal, o IPDJ respira (...) mas mantém-se cego, surdo e mudo em relação a tudo o resto", lê-se no ‘Dragões Diário’.