Sérgio Vieira já não treina o Moreirense

Treinador e clube anunciam rescisão. Petit poderá estar de regresso.

14:58

O treinador Sérgio Vieira deixou o comando do Moreirense, anunciou esta terça-feira o clube, no dia a seguir à derrota em casa com o Estoril Praia (2-1), na 22.ª jornada da I Liga de futebol.



"O Moreirense Futebol Clube -- Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o treinador Sérgio Vieira para a quebra de vínculo, tal acontece por comum acordo e da forma mais cordial", refere o clube, que caiu para o 17.º lugar no campeonato, na zona de descida de divisão.



O Moreirense indica ainda que esta tarde a equipa de futebol treinará com a orientação de Leandro Mendes, na preparação do jogo de domingo com o Desportivo de Chaves.



Petit poderá ser o homem que se segue, sendo que a imprensa desportiva de hoje já adianta que haverá um acordo para garantir o regresso do ex-jogador a Moreira de Cónegos.



Moreirense é o terceiro clube a mudar duas vezes de treinador

Ao anunciar a saída de Sérgio Vieira, o Moreirense tornou-se no terceiro clube a trocar duas vezes de treinador na edição 2017/18 da I Liga portuguesa de futebol, depois de Paços de Ferreira e Desportivo das Aves.



Sérgio Vieira tinha sucedido a Manuel Machado no comando técnico da formação de Moreira de Cónegos, após a 10.ª jornada, orientando o clube em 12 jogos, deixando-o no 17.º lugar, com 19 pontos.



Na presente edição do campeonato, também trocaram duas vezes de treinador o Paços de Ferreira, que começou a época com Vasco Seabra, prosseguiu com Petit e é agora orientado por João Henriques, e o Desportivo das Aves, agora orientado por José Mota, depois de Ricardo Soares ter sido sucedido por Lito Vidigal.



Entre as nove 'chicotadas psicológicas' na I Liga, além das seis protagonizadas por estes clubes, contam-se ainda as saídas de técnicos de Boavista, Estoril Praia e Belenenses, com as entradas de Jorge Simão, Ivo Vieira e Silas, para os lugares de Miguel Leal, Pedro Emanuel e Domingos Paciência, respetivamente.