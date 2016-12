Shangai Shenua nega estar a negociar contratação de Di Maria

Também sobre o eventual interesse em Di Maria, o treinador do clube chinês, o uruguaio Gustavo Poyet, lembrou, numa entrevista à rádio argentina La Red, que o Shangai Shenua ficou com as vagas para estrangeiros preenchidas com a chegada do argentino Carlos Tevez.



No plantel estão também os colombianos Fredy Guarin, antigo jogador do FC Porto, e Giovanni Moreno, o senegalês Demba Ba e o nigeriano Obafemi Martins.



Com o início do campeonato prestes a começar, em janeiro, o 'mercado' chinês começa a agitar-se para cativar estrelas do futebol europeu.



A mais recente transferência milionária para a China foi a do brasileiro Óscar, que deixou o Chelsea para assinar pelo Shangai SIPG, treinado pelo português André Villas-Boas, a troco de 61 milhões de euros.



O Shanghai Shenua, da liga chinesa de futebol, negou esta terça-feira que esteja interessado em contratar o argentino Angel Di Maria, antigo jogador do Benfica."Nas equipas chinesas temos dinheiro, mas não contratamos jogadores indiscriminadamente", frisou um dirigente do Shangai Shenua ao portal chinês de notícias Sina.Nos últimos dias, a imprensa francesa avançou que o empresário do argentino, o português Jorge Mendes, estaria a negociar com o Shangai Shenua a transferência de Angel Di Maria, atualmente uma segunda opção do treinador espanhol Unai Emery no Paris Saint-Germain.