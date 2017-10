Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato condena agressões a dois futebolistas do Vitória Guimarães

Um grupo de adeptos do clube terão agredido Rafael Martins e Guillermo Celis.

Por Lusa | 21:54

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou hoje os atos de violência cometidos sobre dois jogadores do Vitória Guimarães, Rafael Martins e Guillermo Celis, por parte de um grupo de adeptos do clube.



"No seguimento das notícias veiculadas pela imprensa acerca do ataque de um grupo de adeptos a dois jogadores do Vitória Guimarães, Rafael Martins e Guillermo Celis, quando saíam do estádio nas suas viaturas, o SJPF vem condenar tais atos, por colocarem em causa, não só a segurança destes atletas, mas também o normal funcionamento das competições desportivas em Portugal", pode ler-se no comunicado hoje tornado público pelo Sindicato.



No mesmo, o organismo representativo dos futebolistas refere que "o direito à manifestação do descontentamento por determinados resultados desportivos não pode ser confundido com atos de vandalismo e ofensas à integridade física e psicológica" e lamenta que se continue a assistir a episódios como este.



Neste contexto, o SJPF considera ser "essencial que o futebol português repudie, a uma só voz, quaisquer atos de violência" e manifesta "apoio e solidariedade" para com os jogadores em causa.