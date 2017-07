Slimani atirado aos leões

Hipótese de negócio está dependente da contratação pelo Leicester City de Iheanacho.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09.07.17

O Leicester City está disposto a vender Islam Slimani ao Sporting, caso consiga contratar Kelechi Iheanacho, do Man. City.O argelino há muito que não faz parte dos planos de Craig Shakespeare e o técnico já aprovou a venda de Slimani, assim que chegar outro avançado ao King Power Stadium, garante a imprensa inglesa. Desde que o italiano Claudio Ranieri foi despedido dos ‘foxes’, em fevereiro, o ex-Sporting perdeu espaço na equipa com o treinador inglês e passou mesmo para segundo plano.O regresso do jogador de 29 anos, que foi vendido ao Leicester por 30 milhões de euros, é visto com bons olhos em Alvalade, tal como ojá tinha avançado na edição de 24 de março. Com uma eventual transferência de Slimani para o Sporting, Jorge Jesus teria alternativas de luxo para a posição de ponta de lança, onde já estão o gigante holandês Bas Dost e o reforço Seydou Doumbia.A possibilidade de voltar a trabalhar com Jorge Jesus pode ser um fator preponderante na decisão do argelino. O treinador leonino foi o responsável pela grande evolução do atleta, a quem Slimani atribuiu mérito. "É um treinador de classe mundial. É um verdadeiro prazer trabalhar diariamente com ele. Faz-nos progredir", disse o avançado à ‘France Football’ em fevereiro do ano passado.Proveniente do Belouizdad (Argélia) em 2013, o jogador integrou a equipa B do Sporting inicialmente. Foi-se afirmando na equipa principal e em 2015/16 foi o goleador dos leões ao marcar por 27 vezes no campeonato. Na época seguinte, ainda fez dois jogos, tendo marcado um golo no clássico frente ao FC Porto em Alvalade, antes da mudança para Inglaterra.A quebra de forma de Fredy Montero em 2014/15, abriu espaço a Islam Slimani. A evolução do argelino acabou por obrigar o colombiano a mudar-se para a China (Tianjin Teda) em 2016.Com Ranieri no comando do Leicester, Slimani participou em 18 jogos e apontou 6 golos. Já com Shakespeare fez 11 encontros marcando por duas vezes.