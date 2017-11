Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Só Aboubakar está disponível

FC Porto com limitações no ataque para o jogo de amanhã com o Besiktas.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:43

Vincent Aboubakar é o único avançado de primeira linha do FC Porto ao dispor de Sérgio Conceição para o jogo do Grupo G da Liga dos Campeões na Turquia, com o Besiktas, amanhã às 17h00.



Sem Marega e Soares, ambos lesionados, o treinador dos dragões conta apenas com o camaronês - melhor marcador da equipa na Champions com três golos - para atacar a baliza turca, num encontro crucial para as aspirações do FC Porto. Conceição deverá utilizar o sistema 4x3x3 com Aboubakar a atuar sozinho na frente, à semelhança dos duelos para a Liga com o Belenenses e para a Taça de Portugal com o Portimonense. O treinador dos dragões está limitado de opções no ataque e além do camaronês, os jogadores com características mais ofensivas que integram a lista de convocados para o jogo de amanhã são Corona, Brahimi, Hernâni e Óliver, sendo que os dois primeiros deverão ser a aposta do técnico para as alas.



Com dois jogos por disputar, os azuis-e-brancos dependem de si próprios para passar aos oitavos de final da prova e até podem garantir já o apuramento caso vençam na Turquia e o Leipzig não ganhe ao Mónaco, no principado.