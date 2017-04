Reviravolta de Leão em 2 minutos

Os leões assumiram as rédeas do jogo e foram criando situações de perigo por Gelson Martins, Coates e Bas Dost. O golo estava iminente e chegou com naturalidade por Alan Ruiz (34’), numa abertura de Coates para Gelson, que assistiu o argentino de cabeça. Dois minutos volvidos ficou consumada a reviravolta com um golo de Bruno César, a passe de Zeegelaar. Estava feito o resultado.Na etapa complementar, houve um apagão coletivo dos leões. Nem os gritos de Jesus, muito interventivo no banco, pareciam motivar os jogadores. Satisfeitos com a vantagem, foram gerindo a partida frente a um rival inofensivo. Mesmo assim, a melhor ocasião de golo pertenceu a Gelson, mas valeu uma defesa destemida do guarda-redes Bolat. No entanto, Jesus não facilitou e acabou o jogo com três defesas-centrais.