Só falta mesmo vencer o Brasil no Mundialito

Portugal tenta hoje conquistar o primeiro lugar pela sexta vez.

Por Pedro Carreira | 01:35

Portugal derrotou a Rússia por 3-1. O Brasil goleou a França por 9-0. Sem surpresas, as duas seleções favoritas lutam esta tarde pela conquista da 21ª edição do Mundialito, uma prova transmitida em direto e exclusivo pela CMTV (canal 8 MEO e NOS).



A equipa nacional esteve em desvantagem frente à Rússia até à entrada para o último período, mas conseguiu dar a volta ao resultado com golos de Madjer e dos irmãos Leo e Bê Martins. Tal como tinha acontecido na véspera, quando Portugal derrotou a França por 5-0, mais de 2000 pessoas encheram o estádio da Praia de Carcavelos, em Cascais.



Pela goleada imposta ontem à seleção francesa, o Brasil parte como favorito para o jogo frente a Portugal. É um clássico do futebol de praia mundial entre duas seleções que se conhecem bem e que são por muitos consideradas como as duas melhores do planeta.



Com seis pontos conquistados, Portugal (cinco títulos no Mundialito) e Brasil (13) defrontam-se às 16h00. "Vai ser um grande jogo", disse Mário Narciso, selecionador nacional. Às 14h30, igualmente na CMTV, França e Rússia lutam pelos primeiros pontos e pelo terceiro lugar.