Depois do comunicado emitido pelo FC Porto este domingo, onde os dragões afirmam que o clube não foi "alvo de buscas por parte da PJ" nem intimado a fim de entregar documentação relacionada com o caso dos emails do clube da Luz, o Benfica garantiu reagiu em declarações ao jornal Record, afirmando que o "comunicado deturpa a verdade".O despacho da PJ que determinou a entrega de todo o material está no âmbito e resulta da queixa apresentada pelo Benfica; isso mesmo foi objeto de notícia em vários órgãos de comunicaçao social ontem. Só o desespero pode levar a mentir perante factos concretos. O que diz o comunicado do FC Porto é totalmente falso", disse uma fonte benfiquista ao jornal desportivo.O clube das águias aproveitou ainda para esclarecer que não fará mais nenhum tipo de comentário sobre processos que se encontram em segredo de justiça.