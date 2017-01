Soares a caminho do dragão

Tiquinho Soares pode ser a alternativa a André Silva no ataque do dragão

O avançado Soares, do V. Guimarães, deve ser reforço do FC Porto já em janeiro. O interesse portista no brasileiro (leva um total de oito golos em 20 jogos) tinha sido avançado pelano dia 11 de janeiro.O jogador de 26 anos será a solução para o fracasso de Depoitre, que custou seis milhões de euros e ficará encostado. A confirmar-se a transferência - que deve envolver a cedência de atletas aos vitorianos (André André é o nome mais falado) -, Soares fará concorrência a André Silva, e Rui Pedro continuará a evoluir entre as equipas B e principal.Entretanto, Otávio elogiou Nuno Espírito Santo. "Aprendi muito, ele dá-me confiança a cada dia e acho que tem o grupo na mão", disse ao Esporte Interativo.