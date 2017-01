Soares Dias arbitra jogo da Taça entre Chaves e Sporting

Os confrontos entre os primodivisionários Estoril-Praia e Vitória de Guimarães frente à Académica e ao Sporting da Covilhã, da II Liga, respetivamente, serão dirigidos por Rui Costa e Manuel Oliveira, ambos da AF do Porto, sendo o primeiro auxiliado por Fábio Veríssimo como vídeo-árbitro.

O árbitro Artur Soares Dias, da Associação de Futebol (AF) do Porto, vai dirigir o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal entre o Desportivo de Chaves e o Sporting, anunciou esta segunda-feira o organismo federativo.Soares Dias vai arbitrar na terça-feira o segundo jogo consecutivo entre os flavienses e os lisboetas, que no sábado empataram 2-2 na 17.ª jornada da I liga, de acordo com a informação divulgada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet.O encontro de quarta-feira entre o Benfica, tricampeão nacional e líder isolado do campeonato, e o Leixões, antepenúltimo classificado da II Liga, será arbitrado por Gonçalo Martins, da AF de Vila Real, desempenhando Hugo Miguel as funções de vídeo-árbitro.