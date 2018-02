Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Soares volta a bater leão

A vitória do FC Porto adequa-se ao que se passou no campo, pois foi a equipa mais perigosa.

Por Octávio Lopes | 01:30

Um solitário golo de Tiquinho Soares deu esta quarta-feira a vitória ao FC Porto diante do Sporting, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Foi o terceiro jogo entre dragões e leões esta época e foram precisos 240 minutos para que o marcador funcionasse. E Soares voltou a ser decisivo, tal como sucedeu quando se estreou com a camisola azul-e-branca, na temporada passada, em que bisou no triunfo por 2-1 frente à equipa de Jorge Jesus.



A vitória do FC Porto ajusta-se ao que se passou em campo, pois foi a equipa que mais ocasiões de perigo criou, numa partida aqui e ali bem jogada e com alguma intensidade.



O encontro começou com o Sporting a ter bola e a aproximar-se da área adversária, embora sem criar perigo. Com o decorrer do tempo, o FC Porto pegou no jogo e, durante largos minutos, empurrou os leões para a defesa, composta por três centrais (Piccini, Coates e Mathieu) e dois laterais (Ristovski e Coentrão). Neste período, a equipa de Sérgio Conceição foi mesmo capaz de criar três lances de perigo: 19’ - Rui Patrício opôs-se bem ao isolado Brahimi, após grande passe vertical de Corona; 28’ - livre direto frontal, perto da área, de Sérgio Oliveira, com a bola a bater no poste direito; 31’ - Corona isolou Herrera, que ‘ofereceu’ a bola a Rui Patrício. Entre os 19’ e os 31’, o Sporting teve apenas um remate de Bruno Fernandes, que Casillas defendeu com alguma dificuldade.



Na parte final do 1º tempo, o Sporting equilibrou e, num lance (40’) ganho por Acuña com a mão, a bola chegou a Gelson, que de imediato tocou para o solto Ristovski, em posição frontal nas imediações da área, mandar uma ‘bomba’ que Casillas desviou para canto com a ponta dos dedos.



Após o intervalo, o Sporting entrou acutilante e, logo aos 48 minutos, Ricardo desviou para canto um remate perigoso de Doumbia. O FC Porto, contudo, não se desorientou e respondeu com ataques aos ataques do opositor. E estava tudo equilibrado quando Bruno Fernandes perdeu um lance em zona proibida.



A bola chegou a Sérgio Oliveira, que, na direita, desenhou um fenomenal centro para Soares, de cabeça, entre Piccini e Ristovski, cabecear certeiro. O Sporting sentiu o golo e só não levou outro logo a seguir porque Patrício fez uma grande defesa a uma nova cabeçada de Soares, desta vez a concluir um centro de Corona. Nos últimos minutos, o clássico voltou a estar equilibrado. O FC Porto encolheu-se um pouco, sem descurar o contra-ataque.



Já o Sporting esteve algumas vezes na área portista. Numa delas, Rúben Ribeiro antecipou-se a Ricardo Pereira, mas perdeu tempo e nem rematou nem passou a Doumbia. Felipe e Casillas resolveram bem a situação. O resultado deixa tudo em aberto para a 2ª mão.



Terceiro round de cinco foi favorável ao FC Porto

Este foi o terceiro duelo nesta época entre FC Porto e Sporting. No primeiro, para a Liga, houve um empate 0-0, tal como no segundo, na Taça da Liga, ainda que aqui o Sporting tenha ganhado no desempate por penáltis (4-3). Esta quarta-feira, um golo de Soares deu a vitória tangencial aos portistas. As duas equipas ainda se defrontam duas vezes nesta temporada: Liga (Dragão, dia 2 de março) e Taça de Portugal (Alvalade, dia 18 de abril).



Bruno explica ‘terceiro olho’

Bruno de Carvalho esclareceu na quarta-feira via Facebook, o sentido da expressão ‘terceiro olho’ usada por ele na Assembleia Geral do Sporting, na seguinte frase: "Eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Quanto durmo tenho os três olhos fechados."



Dirigindo-se aos "paneleiros falsos pudicos", o presidente leonino explica que o ‘terceiro olho’ tem vários significados e diz que é muito comum ser usado em crenças, religiões e ainda em ciências.



Descreve depois vários significados da expressão, recorrendo a lendas egípcias e costumes hindus, passando por temas como a astrologia ("o terceiro olho existe, é uma manifestação de inteligência cósmica"), pelo Budismo ou Biologia.



Em resumo, conclui Bruno de Carvalho, "é o olho da sabedoria, aquela que emerge da experiência de uma vida plenamente vivida, possibilitando assim uma visão crítica de tudo".



"Esperava Jesus com defesa de 5"

Sérgio Conceição apresentou-se na ‘flash interview’ muito satisfeito com a prestação da sua equipa. O técnico portista diz não ficar surpreendido com a tática de três centrais do Sporting.



"No final do jogo com o Braga, disse aos meus adjuntos que o Jesus vinha ao Dragão com uma linha de cinco defesas. Não ficámos surpreendidos. Ele já o tinha feito no jogo da Champions com o Barcelona, percebo que tenha tentado não sofrer golos". O treinador diz que o FC Porto dominou. "Criámos situações para sair daqui com outro resultado que não a diferença mínima".



E ressalva que nada está resolvido: "Está tudo em aberto. Mesmo que tivesse ficado 2-0 continuaria tudo em aberto. Estamos a falar de duas das melhores equipas de Portugal, enfrentámos um adversário forte". O treinador elogiou a reação da equipa à ausência de Danilo. "Tenho confiança total em toda a gente".



"Faltou-nos um finalizador"

Jesus lamentou o número de oportunidades perdidas pelo Sporting, sobretudo nos últimos 10 minutos, mas acredita que o Sporting tem condições para dar a volta à eliminatória: "Levamos a meia-final para Alvalade, está tudo em aberto", disse o técnico leonino. "Foi um excelente jogo. Podia ter terminado 2-2 ou 3-3.



Na segunda parte fomos mais fortes, a partir do golo do FC Porto. Faltou-nos um finalizador para empurrar a bola", acrescentou. Apesar de considerar que o árbitro não teve influência no resultado, Jesus sempre foi dizendo que o golo do FC Porto "foi precedido de uma falta sobre o Bruno Fernandes" e disse não compreender o cartão amarelo a Coentrão. "O árbitro penalizou-nos mais", considerou.



Relativamente ao esquema que apresentou no Dragão, Jesus garantiu que taticamente "não mudou nada", apenas o "posicionamento" dos jogadores.



Chegada e saída dos adeptos foi tranquila

Tanto a chegada como a saída do Dragão por parte dos adeptos realizou-se de forma tranquila e sem incidentes. Segundo a comissária da PSP, Sílvia Caçador, há registo apenas para "alguns objetos pirotécnicos arremessados pela claque sportinguista" antes do jogo. A chegada dos autocarros das equipas também foi serena muito por força do dispositivo de segurança que os acompanhou, uma vez que se tratava de um jogo de alto risco.