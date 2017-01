Soares reforça FC Porto

O que achou desta notícia?







O FC Porto garantiu esta segunda-feira a contratação de Soares, avançado de 26 anos, por quatro épocas e meia, ficando com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, anunciou o clube da I Liga portuguesa de futebol.O ponta de lança brasileiro, que se desvinculou do Vitória de Guimarães no final da semana, é a primeira contratação para a equipa de Nuno Espírito Santo neste mercado de Inverno.Após uma época e meia no Nacional, no qual somou 16 golos, Soares mudou-se depois para Guimarães, mantendo a veia de goleador, com oito golos em 21 jogos.