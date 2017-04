Sócia do Guimarães pede a treinador do clube que assine dispensa do trabalho

O que achou desta notícia?







Sandra Fernandes, sócia do Vitória de Guimarães, de 27 anos, decidiu ir falar com Pedro Martins, treinador do clube, para lhe pedir que assinasse uma carta redigida pela própria, a solicitar dispensa do trabalho para poder ir ver um jogo.A gestora de marketing e comunicação apresentou a ideia a Pedro Martins, que simpatizou com a iniciativa e assinou a referida carta que até o logótipo do clube continha."No jogo com o Covilhã não tive coragem de pedir o dia e fiquei a sofrer a tarde toda. Agora, resolvi fazer algo diferente. Quando falei com o Pedro Martins para assinar a carta, ele riu-se imenso e disse que não havia problema. Depois entreguei-a ao meu patrão, que também se riu e disse que bastava ter-lhe pedido o dia. Ele não liga nada a futebol e, por isso, torna-se ainda mais difícil pedir-lhe uma dispensa para ir ver uma partida", declarou Sandra ao O Jogo.