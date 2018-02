Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócios agridem jornalistas na Assembleia Geral do Sporting

Incidentes depois do discurso de Bruno de Carvalho.

Por Mário Figueiredo e João Pedro Óca | 01:30

Um discurso inflamado de vitória de Bruno de Carvalho, pedindo um boicote aos jornais e às televisões portuguesas, levou alguns sócios do Sporting a saírem da assembleia geral deste sábado e agredirem jornalistas que estavam junto ao Pavilhão João Rocha.



Os sócios saltaram as grades que serviam de vedação para insultarem e pontapearem os repórteres e as câmaras.



Valeu a intervenção da PSP, que fez um cordão para proteger os profissionais da comunicação social, evitando que o incidente atingisse maiores proporções.



Os jornalistas foram escoltados até aos carros.