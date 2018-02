Sócios decidem futuro de Bruno de Carvalho

Líder sportinguista quer acabar com Conselho Leonino e aumentar de um para oito anos os castigos aos sócios.

Técnico do Benfica pede jogos mais intensos.

Piratas informáticos exigem um milhão às águias para pararem com a revelação dos mails e oferecem segredos de FC Porto e Sporting.

Na mensagem, líder do Sporting admite que decisão de saída do clube foi tomada pelo ex-diretor-desportivo.

Suíço está de regresso ao topo do ténis mundial.

Desporto

Jogador sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no triunfo, por 3-1, diante do Portimonense.