"Somos a única equipa que depende de si"

Rui Vitória não deixou Nuno Espírito Santo sem resposta. Depois de o treinador do FC Porto ter dito que "seria campeão se vencesse todos os jogos", prevendo um tropeção do Benfica, Vitória contra-atacou: "É fé, mas uma coisa é certa: somos a única equipa que depende exclusivamente de nós. Mas já se sabe que eu não gosto muito destes bate-bocas, porque o mais importante é a nossa equipa. E tudo o que é gastar tempo com coisas que não interessam é gastar energias", disse o treinador na antevisão do jogo de hoje diante do Moreirense. "Se olharmos para as histórias dos campeonatos, nunca sabemos qual é o jogo que os define. A questão do calendário conta muito pouco", frisou o técnico, afastando a ideia de que no plano teórico os próximos jogos do Benfica são menos exigentes do que os dos dragões.Depois de ter oficializado a renovação de contrato até 2020, Rui Vitória mantém o mesmo discurso contido desde que chegou, no verão de 2015. Sem prometer títulos. "Não é a minha forma de estar. Antes não se prometeu e ganhou-se e bateu-se recordes, portanto o melhor é não prometer", reforçou, sem dar relevância ao facto de ter renovado antes da decisão do título e da Taça de Portugal: "Aqui são feitas de uma forma muito natural. E, olhando de fora, vejo que este clube está no rumo certo, tem ideias. Não precisamos de folclores, nem é preciso estar a convidar as pessoas para estes atos, como se fosse um casamento."Outro tema que não escapou à análise de Rui Vitória foi o processo que o Sporting lhe instaurou, ao qual o Conselho de Disciplina decidiu dar seguimento. "Sei qual é a minha função, o clube que represento e a importância das minhas palavras. Mais nada", garantiu.