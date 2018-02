Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conceição queixa-se de erros dos árbitros

Treinador denuncia dualidade de critérios dos árbitros nos jogos dos dragões .

Por Paulo Jorge Duarte | 02:25

Não podemos ficar calados perante tantos casos contra o FC Porto." Sérgio Conceição é o porta-voz da revolta portista contra os alegados erros dos árbitros. "As equipas de arbitragem têm tido dualidade de critérios, há vários exemplos de critérios diferentes e o FC Porto está a tomar a atitude correta ao pedir a reunião com o Conselho de Arbitragem", afirmou o técnico azul-e-branco durante a antevisão da partida com o Sp. Braga, este sábado, no Estádio do Dragão. Sérgio Conceição exemplificou com um caso no jogo dos portistas que terminou empatado com o Moreirense (0-0). "Acho incrível que o árbitro, colocado a dez metros do lance, não visse o guarda-redes a socar a cara do Felipe. Porque é que nem o vídeo-árbitro tem funcionado nestes casos?", questionou.



O ato de indisciplina, na sequência da substituição de Tiquinho Soares, no jogo da meia-final da Taça da Liga, é um dossiê aberto no Dragão. "É do conhecimento público. Disse-lhe que a porta estava entreaberta e que teria de saber se queria entrar ou ficar à porta", confirmou Sérgio Conceição. No entanto, a atitude do jogador convenceu o técnico. "A reação foi positiva, a aplicação ao treino foi fantástica, o comportamento com os colegas e a equipa técnica foi excelente e por isso o Tiquinho Soares continua a ser jogador do clube e uma opção como qualquer outra", afirmou o treinador.



O FC Porto não marca golos há dois jogos consecutivos. Sérgio Conceição está consciente do problema. "Metemos a cabeça onde os outros metem os pés, temos ambição de marcar golos e trabalhamos para resolver essa questão", admitiu o técnico. "Não são só os avançados, temos uma equipa que treina a finalização para que esta fase seja ultrapassada", revelou o treinador.



Com um jogo por concluir - a segunda parte do encontro no Estoril, onde está em desvantagem por 1-0, - a equipa azul-e-branca defronta, este sábado, o Sp. Braga. A equipa minhota apresenta-se no Estádio do Dragão moralizada com o quarto lugar no campeonato. "Vai ser um bom jogo e estamos preparados para aquilo que é mais importante, que é ganhar os três pontos", disse o técnico. "Temos de olhar para a equipa adversária e perceber quais são os pontos fracos e fortes para criar dificuldades ao adversário", acrescentou Sérgio Conceição.



"Vamos para lutar pelos três pontos"

"Tudo começa do zero a cada jogo que passa. Há sempre outra estratégia e outra preparação para um novo adversário. Partimos em igualdade de circunstâncias, com a mesma ambição e desejo pela vitória. Por isso vamos para lutar pelos três pontos, essa é a nossa intenção." É desta forma que Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, aborda o jogo de este sábado ao final do dia (20h30) com o FC Porto, no Estádio do Dragão.



Na preparação deste encontro, o técnico dos arsenalistas pediu aos seus jogadores para serem audazes. Ontem, na conferência de imprensa de lançamento da partida, revelou mais alguns detalhes do que pediu aos seus jogadores. "Temos de perceber em cada momento onde o adversário nos vai atacar mas também onde nós podemos atacá-lo. O FC Porto continua invicto na Liga e é uma equipa pragmática, com grande qualidade individual e coletiva." Abel garante, contudo, que a sua equipa está preparada. "Estamos confiantes, pois sabemos o que temos de fazer. Temos de ser audazes para enfrentar este adversário na sua casa, independentemente da sua confiança. O nosso adversário tem grandes recursos e está muito bem orientado", acrescentou sobre uma eventual quebra de rendimento do FC Porto.



O treinador do Sp. Braga foi ainda questionado sobre se teme que a sua equipa venha a pagar a fatura das recentes queixas do FC Porto sobre arbitragens. E disse: "Não temo nada. Espero três grandes equipas em campo, com audácia e coragem. É preciso calma e discernimento."