Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Somos sempre um alvo a abater", diz Madjer

Melhor jogador do Mundo da modalidade está confiante no valor da Seleção Nacional.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Todos os torneios em que participamos é para tentar vencer. Sabemos das dificuldades que vamos ter aqui, porque somos sempre um alvo a abater. Mas temos as nossas armas para levar vencidos os adversários", disse Madjer, capitão da seleção nacional de futebol de praia ao CM, numa altura em que falta um dia para o arranque do Mundialito, em Carcavelos, que a CMTV vai transmitir em direto e em exclusivo.



Portugal continua a acertar os últimos detalhes antes do jogo de estreia frente à seleção francesa (amanhã, às 16h00). "Defrontámos a França há pouco tempo [na Liga europeia, vitória lusa por 10-5] e criaram-nos bastantes dificuldades. Vai ser difícil, temos aqui quatro campeões do Mundo.



A Rússia e o Brasil são os nossos eternos rivais. Se entrarmos bem neste primeiro jogo, pode ser um fator que nos pode catapultar para a vitória final."



O melhor jogador do Mundo de futebol de praia representa a seleção nacional em grandes competições desde 2001 e já assistiu a muitas alterações na modalidade. "É com enorme orgulho que vejo as mudanças e evolução no futebol de praia a todos os níveis.



Não só em Portugal, mas em todo o Mundo. Fico grato por fazer parte desta história. Lembro-me de que há alguns anos andava a montar campos e agora temos todas as condições", revelou.



Portugal procura a sexta vitória nesta competição e procura também contrariar a hegemonia da seleção brasileira, que já conquistou o Mundialito por 13 ocasiões.



Na edição do ano passado, também no areal de Carcavelos, a equipa das quinas saiu derrotada na final, frente ao Brasil, por 6-4.



Equipa da CMTV em Carcavelos

Os jogos do Mundialito serão narrados por Pedro Carreira com comentários de João Carlos Delgado e reportagem de Andreia Candeias.