Sonho do Sp. Braga esbarra na ineficácia

Minhotos venceram 1-0, mas não conseguiram inverter a pesada desvantagem que traziam da 1ª mão após a derrota por 3-0 em Marselha.

Por Secundino Cunha | 01:30

Maldita primeira mão. Este foi certamente o pensamento que se apoderou de jogadores, equipa técnica e adeptos do Sp.Braga após a eliminação nos 16 avos de final da Liga Europa aos pés do Marselha.



Os minhotos tinham de inverter uma desvantagem de 3-0 do jogo em França e ontem bem tentaram dar a volta ao texto e escrever uma bela história, mas a vitória por 1-0 na 2ª mão não foi suficiente.



O Sp. Braga sabia que encarava uma missão quase impossível, mas isso não afetou a crença da equipa que correu contra o tempo em busca de um sonho, que ganhou alguma vida com o golo de Ricardo Horta, aos 31’.



A esperança tomou conta dos guerreiros do Minho, que aproveitaram alguns tiques de sobranceria dos gauleses para mandar no jogo e criar mais perigo.



Na 2ª parte, o cenário inverteu-se ligeiramente. O Marselha entrou com outra cara, ameaçou mais vezes a baliza de Mattheus - que salvou dois golos com excelentes intervenções -, mas destapou a zona defensiva e o Sp. Braga podia ter aproveitado melhor esse fator.



Wilson Eduardo, por duas vezes, com a baliza escancarada atirou ao lado e deitou por terra as aspirações da reviravolta.



"Sinto um orgulho tremendo na equipa"

"Sinto um orgulho tremendo nesta equipa, pela coragem, entrega e qualidade", disse Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, que lamentou as oportunidades desperdiçadas.



"Contra estas equipas tínhamos de ser eficazes, foi uma vitória justa, mas magra. Fomos superiores", acrescentou.