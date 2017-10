'Sósia' de Cristiano Ronaldo invade campo e acaba detido

Homem subiu uma grade e conseguiu chegar ao relvado.

18:35

¿Cristiano Ronaldo a la cárcel? No, un doble del delantero portugués invadió la cancha mientras jugaban Getafe y Real Madrid y fue detenido pic.twitter.com/XlfFdEjgRw — Circulo Central (@CCentral_ok) 15 de outubro de 2017

Um jovem vestido a rigor com o equipamento do Real Madrid e com bastantes semelhanças físicas com Cristiano Ronaldo foi detido neste sábado durante a partida dos 'merengues' frente ao Getafe, avança o jornal espanhol Marca.O homem subiu uma grade e conseguiu chegar ao relvado da partida, tendo ainda se aproximado do craque português. A invasão do campo ocorreu quando ainda decorria a primeira parte.Foi detido pela Polícia espanhola que se encontrava a fazer segurança ao jogo, no estádio do Getafe.As imagens do momento rapidamente se espalharam pelas redes sociais.