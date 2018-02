Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sou pago para encontrar soluções”

Sérgio Conceição acredita que não vai perder mais nenhum jogador para mercados que ainda não estão fechados.

Por Paulo Jorge Duarte | 10:03

"Está definido que não vai sair nenhum jogador até junho. Se há alguém que pode sair é o treinador, se acontecerem dois ou três maus resultados", disse Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.



O treinador azul-e-branco fecha a porta, desta forma, à saída de jogadores (Soares e André André têm interessados). "Com o mercado de janeiro fechado, há quem fale nos Estados Unidos, Rússia ou China mas não está nada previsto", acrescentou o técnico.



O FC Porto apresenta-se em Chaves com quatro baixas por lesão, algo que não preocupa o treinador. "Sou pago para encontrar soluções. Obviamente, gostava de poder contar com todos os jogadores", afirmou. "Se houver alguma alteração, será feita em função do momento do jogador e não em função de nenhum jogo próximo", salientou.



Sobre o eventual cansaço que os jogadores possam sentir dado o elevado número de jogos [novo jogo para a Champions quarta-feira com o Liverpool], Conceição desvalorizou: "Só os grandes clubes jogam de 3 em 3 dias. É uma carga competitiva que queremos ter porque é sinónimo de que estamos em todas as frentes."



"O Chaves é uma equipa equilibrada e consistente", elogiou Sérgio Conceição. No entanto, o FC Porto desloca-se a Trás-os-Montes para ganhar, garante o treinador: "Acredito e quero que a minha equipa lute por conquistar sempre os três pontos. Queremos chegar ao final do campeonato com mais um ponto que o segundo classificado." "Os resultados dos outros clubes não nos interessam, deixam de ser importantes se não fizermos o nosso trabalho", afirmou.



Quatro em risco para a Champions

São quatro as baixas do FC Porto para a deslocação deste domingo a Chaves. Aboubakar é o último jogador a engrossar a lista de indisponíveis entre os portistas.



O avançado camaronês já não jogou contra o Sporting, para a Taça de Portugal, e juntou-se a Danilo, Marcano e André André no lote de indisponíveis devido a lesão.



"Está confirmado que os quatro jogadores que constam do boletim clínico não jogam em Chaves", revelou Sergio Conceição. "Obviamente, gostava de poder contar com todos os jogadores disponíveis", acrescentou o treinador portista.



Na próxima quarta-feira, o FC Porto defronta o Liverpool, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e ainda não é certo que recuperem para o duelo. "Não é possível saber se estes jogadores vão recuperar a tempo do próximo jogo. São pequenas lesões que podem melhorar muito em poucos dias", acrescentou o técnico.



Dúvidas em Chaves

Luís Castro, técnico do Desportivo de Chaves, só este domingo saberá se pode contar com o médio Jefferson e com o defesa Djavan. Os dois brasileiros treinaram este sábado condicionados, mas ao que tudo indica poderão recuperar.