Sp. Braga aplica goleada histórica no dérbi minhoto

Arsenalistas conseguem maior vitória de sempre em jogos no terreno do rival V. Guimarães.

Por Abel Sousa | 08:51

O Sp. Braga goleou este domingo de forma histórica o seu rival V. Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques (maior goleada na Liga no terreno do rival), num jogo marcado por polémica no lance que originou o segundo golo.



O V. Guimarães até entrou bem e Sturgeon quase marcava, num lance desviado por Goiano. Mas aos 13’ um erro crasso de Rafael Miranda resultou no primeiro golo, apontado por Dyego Sousa, que acabaria por sair lesionado.



Wilson Eduardo podia ter aumentado aos 25’, e aos 30’, num lance com Wakaso, viu o árbitro Bruno Paixão assinalar penálti e expulsar o ganês do Vitória. Um momento que gerou muita polémica dentro e fora das quatro linhas.



Hassan aproveitou e alargou a vantagem dos bracarenses, que voltaram a marcar perto do intervalo por Vukcevic, num remate que tabelou em Pedro Henrique e traiu Douglas.



O segundo tempo abriu com um grande golo de Wilson Eduardo e a goleada ganhou contornos ainda mais escandalosos pouco depois da hora de jogo com Hassan a bisar.



Abel manda adeptos parar com os "olés"

Abel Ferreira pediu aos adeptos do Sp. Braga para pararem de cantar "olés" contra os jogadores do V. Guimarães. "Tínhamos de ser sérios e respeitar o adversário", disse.



Apesar da goleada no dérbi, o técnico dos bracarenses frisou que esta vitória significa apenas "três pontos". "Tudo nos correu bem", acrescentou. Já Pedro Martins, que viu lenços brancos dos adeptos, assumiu "a responsabilidade" pela derrota frente ao rival.