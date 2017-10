Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp. Braga confirma jornada negra

Bracarenses completam o pleno negativo das cinco equipas portuguesas nas provas europeias.

Por Abel Sousa | 08:58

O Sp. Braga perdeu ontem em casa com o Ludogorets (0-2) no fecho de uma jornada negra para as equipas portuguesas nas competições europeias - cinco derrotas noutros tantos jogos.



O jogo começou dividido, mas com os bracarenses pouco pressionantes quando os búlgaros tinham a bola, até que aos 26’ o Ludogorets marcou por Motu, de cabeça, na sequência de um canto.



O Braga abanou e pouco depois podia ter sofrido o segundo, não fosse a intervenção atenta de Matheus no remate de Wanderson. Cómodos, os hexacampeões da Bulgária controlaram a vantagem até ao intervalo sem sobressaltos, não permitindo perigo junto da sua baliza.



Abel Ferreira saiu desagradado para os balneários, queria mais da sua equipa no segundo tempo e ela respondeu bem, dando outra intensidade ao seu jogo.



Aos 55’, Raul Silva viu Renan negar-lhe o golo, só que na resposta o Ludogorets aumentou a vantagem. Um mau passe de Goiano para Matheus permitiu a intromissão de Lukoki, que rematou ao poste, mas na ânsia de tirar a bola de junto da baliza, Raul Silva fez autogolo. Um duro golpe nos arsenalistas, que ainda assim lutaram contra as adversidades, criando momentos, pelo menos, para reduzir distâncias num jogo em que Abel Ferreira foi expulso.



Com a derrota, o Braga baixou ao 2º lugar do Grupo C, sendo ultrapassado precisamente pelo Ludogorets.