Sp. Braga de olhos na liderança na Liga Europa

Arsenalistas pretendem vingar a derrota sofrida em casa.

Por Secundino Cunha | 06:00

Sp. Braga viaja esta manhã para a Bulgária com o objetivo de, amanhã, frente ao Ludogorets, conseguir os três pontos que lhe permitam reconquistar a liderança do Grupo C da Liga Europa.



Não será tarefa fácil, como se sabe. No jogo de há 15 dias, na Pedreira, o campeão búlgaro venceu os arsenalistas por 2-0, numa noite em que a pouca inspiração arsenalista se cruzou com alguma dose de azar.



O técnico Abel Ferreira tem como prioridade o reforço defensivo, de maneira a interromper esta longa série de jogos europeus sempre a sofrer golos. Nas últimas 19 partidas da Liga Europa o Braga foi sempre batido, tendo sofrido, nesses jogos, um total de 31 golos.



Nos últimos dois desafios para a Liga portuguesa, a dupla Raúl Silva e Bruno Viana deu conta do recado (Viana até marcou o golo da vitória frente ao Desportivo de Chaves), mas amanhã a escolha deve recair em Ricardo Ferreira em detrimento de Bruno Viana. O luso-canadiano foi poupado nos jogos caseiros, esperando Abel Ferreira que se apresente "com a corda toda" neste importante desafio.



Além do reforço defensivo, é natural que o técnico arsenalista opte por maior povoamento a meio-campo, apresentando Danilo, Fransérgio e Vukcevic atrás de um único ponta de lança, que deverá ser Dyego Sousa (a regressar de lesão).



De resto, Abel Ferreira terá de ver o jogo da bancada, já que no desafio de há 15 dias, em Braga, foi expulso por se ter excedido nos protestos num lance de alegada penalidade a favor do Sp. Braga. Frente ao Ludogorets a equipa vai então ser orientada por João Martins.