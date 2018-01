Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp. Braga ganha e apanha Benfica

Minhotos derrotam Rio Ave e igualam os encarnados, ainda que à condição, no 3º lugar.

Por Abel Sousa | 08:01

O Sp. Braga venceu este sábado o Rio Ave (2-1) no jogo de abertura da 17ª jornada da Liga, um resultado que permitiu aos minhotos alcançarem o Benfica, que joga hoje em Moreira de Cónegos, no terceiro lugar da tabela. Permitiu ainda ampliar a distância para o 5º classificado, precisamente os vila-condenses.



O Rio Ave, ainda com Rúben Ribeiro - já oficializado como reforço do Sporting - no onze inicial, cedo impôs o seu jogo de posse, mas encontrou pela frente um Sp. Braga sólido a defender e que aos 19’ chegou à vantagem. Na sequência de um lançamento lateral de Jefferson, o golo foi construído pelos irmãos Horta, com André a assistir Ricardo para uma ótima finalização diante de Rui Vieira.



O Rio Ave reagiu à desvantagem a partir da meia hora e fê-lo de forma quase avassaladora. Marcão e Lionn avisaram Matheus em lances quase consecutivos, até que aos 42’ surgiu o empate por João Novais, após um passe magistral de Rúben Ribeiro que rasgou a defensiva arsenalista.



O 2º tempo abriu com Rúben Ribeiro a voltar a dar espetáculo, obrigando Matheus a uma defesa de grande nível. Depois disso, o Sp. Braga equilibrou o jogo, foi capaz de gradualmente retirar alguma iniciativa ao adversário e aos 83’ Fábio Martins tirou um coelho da cartola, marcando um grande golo que recolocou a sua equipa em vantagem.



Numa partida de grande qualidade tática, os bracarenses foram mais eficazes perante um Rio Ave que joga um futebol atrativo, especialmente marcado por muita posse de bola.