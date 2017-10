Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp. Braga quer continuar líder na Liga Europa

Abel Ferreira diz que o Ludogorets é um adversário poderoso que não perde há 18 jogos.

Por Secundino Cunha | 09:56

"Estudámos bem esta equipa, os meus jogadores conhecem bem a grande qualidade do nosso adversário e estamos preparados para um desafio extremamente difícil." A afirmação é de Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga, que, na antevisão ao jogo de hoje com o Ludogorets, sublinhou ainda que a equipa minhota vai precisar de "muito músculo, muita qualidade e muita intensidade".



O Sp. Braga é líder do Grupo C, com 6 pontos, após as vitórias sobre o Hoffenheim, na Alemanha, e sobre o Basaksehir, na Pedreira, e Abel Ferreira pretende continuar na primeira posição do grupo.



"Antes de começar esta competição, fui muito claro no que era o nosso objetivo, que é passar à fase seguinte e, por isso, queremos fazer 10 pontos o mais rapidamente possível. Temos duas vitórias, mas o que conta é o que vamos fazer amanhã [hoje], porque cada jogo para nós é uma oportunidade para crescer coletiva e individualmente, e vamos lutar até ao último segundo pela vitória", disse.



Quanto ao onze provável, deve ser: Matheus, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raul Silva, Jefferson, Esgaio, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira, Paulinho e Hassan.



"Ir à seleção é o sonho de todos"

O luso-canadiano Ricardo Ferreira começou a época mais tarde, devido a lesão, mas pegou de estaca no eixo da defesa do Sp. Braga. Diz que "ir à Seleção é o sonho de todos os jogadores", mas sublinha que só pensa no clube.



O selecionador do Canadá já falou no seu nome.



A biblioteca de Abel Ferreira

"Ontem fechámos o livro da Taça de Portugal e agora abrimos o da Liga Europa. Pensamos num jogo de cada vez."



É com a imagem de uma biblioteca que Abel Ferreira explica a forma como a equipa altera o registo, consoante as competições. Existe um livro para cada uma.



PORMENORES

Dyego Sousa em dúvida

Lesionado no jogo da Taça de Portugal, frente ao S. Martinho, o ponta de lança Dyego Sousa é baixa provável para o jogo de hoje com o Ludogorets.



Irmãos Horta no banco

Ricardo Horta e André Horta (emprestado pelo Benfica) não têm sido opção de Abel Ferreira para o onze titular, mas quase sempre vão a jogo.