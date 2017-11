Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sp. Braga soube nunca desistir frente ao Ludogorets

Empate deixa minhotos a depender apenas de si para seguir em frente na Liga Europa.

Por Secundino Cunha | 08:13

O Sp. Braga empatou ontem a uma bola com o Ludogorets, na Bulgária, e deu um passo importante na caminhada para os 16 avos de final da Liga Europa. Para além de ter mantido o segundo lugar no grupo C, conseguiu segurar a distância para os alemães do Hoffenheim, que também empataram.



Os golos do jogo aconteceram ambos na segunda parte. Primeiro chegou à vantagem o Ludogorets, por intermédio de Marcelinho, numa recarga a uma defesa para a frente de Matheus, na sequência de um canto.



Abel Ferreira, que não esteve no banco devido a castigo, fez sair Dyego Sousa, reforçando o meio-campo com a entrada de Fransérgio. Mas, depois do golo dos búlgaros, foi obrigado a repor a frente de ataque, fazendo entrar Hassan.



O Sp. Braga sentiu o golo, mas não desistiu e, mesmo correndo alguns riscos defensivos, balançou-se para o ataque e chegou ao empate aos 83 minutos, através de um excelente golo de Fransérgio, que respondeu de cabeça a um cruzamento de Paulinho.



Em relação à primeira parte, o Ludogorets foi mais dominador, mas criou apenas uma verdadeira oportunidade, com um remate de Misidjan, que obrigou Matheus à defesa da noite.



A equipa do Sp. Braga treina hoje de manhã em Razgrad e viaja às 18h30 para Lisboa, onde no domingo defronta o Sporting, em jogo da 11ª jornada da I Liga.