Sp. Braga superior ao Boavista em dia de emoções

Jogo bem disputado e com motivos de interesse.

"O Paulinho deu-nos segurança, fomos felizes, mas demos uma demonstração de força", acrescentou.

O Sp. Braga venceu esta quarta-feira no Bessa (3-1), num jogo imprevisível e emotivo. Os bracarenses entraram a dominar, amordaçando o Boavista, e chegaram ao golo aos 14’ por Danilo, que apareceu na área a cabecear sem oposição, após a cobrança de um canto por Jefferson.Num jogo marcado pela sentida homenagem a Edu Ferreira (boavisteiro morreu na semana passada vítima de cancro), os axadrezados demoraram a reagir e só assustaram Matheus perto do intervalo, num remate de Vítor Bruno.O segundo tempo foi mais emocionante. Abriu com o grande golo de Kuca, que restabeleceu a igualdade, e aos 59’ Raul Silva travou Rochinha à entrada da área e foi expulso. Na sequência do livre, Matheus cometeu penálti sobre David Simão, que Jorge Sousa só assinalou depois de análise através do VAR. Matheus redimiu-se e defendeu o remate fraco e denunciado de Fábio Espinho.Um duro golpe no Boavista, que, a seguir, perdeu a superioridade numérica e viu o Sp. Braga chegar ao triunfo com golos de Paulinho e André Horta."Entrámos muito bem, depois não mantivemos a nossa identidade porque a eliminação na Taça da Liga deixou marcas", disse Abel Ferreira, técnico do Sp. Braga, no final, elogiando ainda a exibição do guarda-redes Matheus: "Tivemos a felicidade de o Matheus defender o penálti e em transição conseguimos matar o jogo".