Spartak de Moscovo acusado por insultos racistas em jogo frente ao Liverpool

Campeões russos já tinham sido multados e suspensos de assistirem a um jogo fora após terem acendido um 'very light' que quase atingiu o árbitro.

Por Lusa | 04.10.17

A UEFA abriu esta quarta-feira um procedimento disciplinar contra o Spartak de Moscovo devido a cânticos racistas feitos antes da partida frente ao Liverpool, no dia 26 de setembro, da UEFA Youth League de futebol.



Segundo a imprensa britânica, os cânticos racistas foram direcionados a Bobby Adekanye, de 18 anos, extremo dos 'reds' que nasceu na Nigéria e joga pela seleção holandesa.



Os campeões russos já tinham sido multados e suspensos de assistirem a um jogo fora após terem acendido um 'very light' que quase atingiu o árbitro.



O Spartak enfrenta ainda mais acusações depois dos seus adeptos terem protestado contra a primeira decisão com bombas de fumo e uma bandeira na qual se podia ler "UEFA é Máfia".



O Spartak ocupa o segundo lugar do grupo E da UEFA Youth League, com os mesmos três pontos que o Liverpool, Maribor FC e Sevilha FC.