Spartak Moscovo contrata Luiz Adriano

Luiz Adriano detém, a par de Lionel Messi (Barcelona), o recorde de mais golos marcados num jogo da Liga dos Campeões: cinco, a 21 de outubro de 2014, pelo Shakhtar frente aos bielorrussos do BATE Borisov.



Antes do clube italiano, o ponta de lança deu nas vistas nos brasileiros do Internacional e mais tarde nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, dos quais saiu para Itália em 2015.Luiz Adriano detém, a par de Lionel Messi (Barcelona), o recorde de mais golos marcados num jogo da Liga dos Campeões: cinco, a 21 de outubro de 2014, pelo Shakhtar frente aos bielorrussos do BATE Borisov.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Spartak de Moscovo, líder do campeonato russo de futebol, anunciou hoje a contratação do internacional brasileiro Luiz Adriano, ex-AC Milan, por uma verba reportada de um milhão de euros."Estou muito feliz com a transferência", afirmou o avançado, de 29 anos, ao sítio oficial do clube russo na Internet.O jogador, internacional brasileiro em quatro ocasiões, prometeu "muitos golos para ajudar o clube a ganhar o campeonato", depois de ter ficado em branco nos sete jogos disputados pelo Milan esta temporada.